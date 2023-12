Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg. - Tapfer stapften die Mädchen und Jungen der Kita „Jakobsmauer“ durch den Nieselregen in Richtung Bühne. Dass ihr Auftritt am gestrigen Freitagvormittag von Mist-Wetter begleitet wurde, war keine Ausnahme. „Dass es so oft geregnet hat, vor allem in der ersten Woche, hat uns schon einige Besucher gekostet“, meint die Betreiberin des „Zuckerstübchens“ gegenüber Tageblatt/MZ, als unsere Zeitung zur großen Naumburger-Weihnachtsmarkt-Umfrage unterwegs ist.