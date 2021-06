Klavier-Duo trumpft vor laufender Kamera auf

Schulpforte - Inmitten einiger Flügel der Julius Blüthner Pianofortefabrik in Großpösna sitzen Sophie Charlotte Reichardt und Anna Karolina Kunde an jeweils einem der Instrumente und spielen Mozarts Sonate in D-Dur für zwei Klaviere - vor laufender Kamera. Das Video reichten die beiden Pfortenserinnen beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ ein, für den sie sich auch bereits per Film während des Landesausscheides qualifiziert hatten.

Außergewöhnliche Zeiten erfordern eben außergewöhnliche Maßnahmen und Einschränkungen. So konnten sich die beiden Schülerinnen eben nicht gemeinsam im direkten Zusammenspiel mit ihrer Klavierlehrerin Silvia Heyder auf den Wettbewerb vorbereiten, sondern mussten das Gros der Übungsstunden im vergangenen Jahr vorrangig einzeln und per Onlineunterricht durchführen. Lediglich an fünf Tagen vor dem ersten Ausscheid haben die Beeskowerin Sophie Charlotte und die Naumburgerin Anna Karolina gemeinsam für den letzten Schliff proben können. „Unter strengen Hygieneauflagen wurde das Zusammenspiel der beiden Schülerinnen an der Landesschule ermöglicht, eine sehr sportliche Leistung“, so Silvia Heyder. Die ihnen verwehrt gebliebenen gemeinsamen Übungsstunden taten dem Unterfangen letztlich keinen Abbruch. Mit ihrem aufgenommenen Klavierduo von Mozart und zwei anderen Beiträgen überzeugten sie die Jury des Bundeswettbewerbes und erhielten - ebenfalls lediglich online verkündet - einen der vier ersten Preise.

In die Freude über diesen großartigen Erfolg mischte sich jedoch etwas Traurigkeit, denn enttäuscht waren die zwei Schülerinnen, dass der Wettbewerb nicht live stattfinden konnte. „Es war das erste Mal, dass die beiden an dem Wettbewerb teilnehmen konnten, und sie durften nicht vor Publikum musizieren. Doch beim Spiel braucht es das Publikum, die Interaktion“, so Silvia Heyder, die seit dem Jahr 1992 im Spezialzweig Musik an der Landesschule Pforta unterrichtet.

Auch nach erfolgreicher Teilnahme am Bundeswettbewerb saßen Sophie Charlotte und Anna Karolina für einen dritten Film musizierend vor der Kamera. Dieses Mal war es eine professionelle. Ein Fernsehteam drehte über das Preisträger-Duo einen Beitrag für die Ende Mai ausgestrahlte Sendung „MDR Aktuell“.