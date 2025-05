Eine 77-jährige Autofahrerin gerät in einer Kurve in den Gegenverkehr – und kollidiert mit einem Radfahrer. Die Folgen sind fatal.

Radfahrer stirbt nach Kollision mit Auto in Großschönau

Großschönau - Ein 42-jähriger Fahrradfahrer ist durch eine Kollision mit dem Auto einer 77-jährigen Fahrerin ums Leben gekommen. Die Frau war aus noch ungeklärter Ursache am Nachmittag auf einer Straße in Großschönau (Landkreis Görlitz) in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dort den Radfahrer erfasst, wie die Polizei mitteilte.

Der 42-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Ein Gutachter wurde angefordert und der Verkehrsunfalldienst nahm nach Angaben der Polizei die Ermittlungen auf.