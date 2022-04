Kitzretter-„Casting“: Wie Tierschützer neue Mitstreiter für sich gewinnen

Freyburg - „Ich bin durch meine Freundin Laura, die bereits in der Truppe mitwirkte, auf die Retter der niedlichen Bambis aufmerksam geworden“, sagt Philine Scharf. „Bei mir waren es die auf Facebook veröffentlichten Fotos von den Einsätzen, die mein Interesse am Mitmachen geweckt haben“, schildert Oskar Ambrosch. Die aus Mücheln kommende Schichtarbeiterin und der 18-jährige Freyburger, der eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger absolviert, wurden am vorigen Sonnabend während eines augenzwinkernd sogenannten „Kitzretter-Castings“ als neue Mitstreiter von den ehrenamtlichen Tierschützern aus dem Unstruttal begrüßt.