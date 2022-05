Kein wirklicher Abschied: Langjähriger Geschäftsführer sagt Servus

Siegfried Kosdon ist in den Ruhestand gegangen. Trotzdem bleibt der Wernigeröder mit der Region verbunden.

Naumburg - Einen besseren Ort für ein Interview kann es an diesem Tag nicht geben. Die Sonne scheint, der Frühling legt kräftig zu, es grünt und blüht. Auch im herrlichen Garten hinter dem Haus der Kirche, wo Siegfried Kosdon auf einer Bank Platz genommen hat. Es sind die ersten Tage seines Ruhestands. Ein Abschnitt, mit dem sich der 68-Jährige noch nicht so sehr beschäftig hat. Er lässt die Zeit auf sich wirken, jeden Moment kann sich irgendetwas ereignen. „Die Frage, was ich nun mache, stelle ich mir im nächsten Jahr“, sagt Kosdon.