Schaustellerbetriebe auf der Vogelwiese Karussells drehen sich wieder - Rummel macht ab Freitag in Naumburg Station

Zum Auftakt des Osterspektakels am 31. März finden am Abend Feuerwerk und Lasershow statt. Am 5. April ist ein Familientag geplant. Auch der Osterhase lässt sich sehen.