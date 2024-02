Die Fähre in Bad Kösen erhält zwei komplett neue Anleger. Die Arbeiten am Ufer sind anspruchsvoll - und für die Schifffahrt ein weiterer Meilenstein, sagt Betreiber Manfred Berro.

Bad Kösen. - Pünktlich zu Ostern soll es so weit sein. Wenn die Schifffahrt in Bad Kösen wieder in See sticht, dann werden auch die Fähranleger dies- und jenseits der Saale andere sein, und für Ruderboote wird es ebenfalls einen neuen Ankerplatz geben.