Deftige E-Mails führten zur Eskalation Justiz-Erfolg für Archivarin: Stadt Naumburg zieht Hausverbot und Kündigung zurück

Weil sie in deftigen Rundmails an die komplette Naumburger Stadtverwaltung Kollegen an den Pranger stellte, bekam die Archivarin Annegret Jungnickel die fristlose Kündigung. Am Dienstag traf man sich vorm Arbeitsgericht. Was der Richter den Beteiligten vorwirft.