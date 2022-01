Junge Frau mit drei Kindern verunglückt bei Reinsdorf

Zwischen Reinsdorf und Karsdorf ereignete sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall. Eine Frau kam mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Im Auto befanden sich zudem drei Kinder.

Reinsdorf/Karsdorf - Auf der Landesstraße 213 zwischen Reinsdorf und Karsdorf ereignete sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall. Eine Frau kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich, teilte am Montagnachmittag ein Polizeisprecher mit.

Während die Fahrerin - da eingeklemmt - von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden musste und schwere Verletzungen erlitt, wurden zwei Kleinkinder sowie ein Baby, die sich ebenfalls im Pkw befanden, leicht verletzt. Sie wurden von Helfern geborgen, die an der Unfallstelle Halt gemacht hatten, und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. „Im Einsatz waren die Feuerwehren Nebra, Reinsdorf und Karsdorf“, so Gerald Becker, Ordnungsamtsleiter der Verbandsgemeinde Unstruttal.

Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt, teilte die Polizei abschließend mit. (cm)