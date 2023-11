Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gleina. - Nun, seien wir nicht abergläubig, und setzen wir also darauf, dass die Zahl kein Unglück bedeutet: Zum inzwischen 13. Mal hat der Gleinaer Ortschronist Thomas Lampe soeben einen Heimatkalender mit Motiven aus dem Dorf herausgebracht. Dieser ist ab sofort für zehn Euro in der Bäckerei der Familie in Gleinas Ortsmitte erhältlich.