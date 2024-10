Naumburger Boxer trainieren dreimal pro Woche in den Räumen des Präventionssportvereins am Stephanplatz. Club wächst stetig und hofft jetzt auf ein eigenes Seilgeviert.

Naumburg. - Das Kampfsportangebot in der Domstadt ist bereits ziemlich breit, nun ist es um eine Facette reicher geworden: Nach etwa drei Jahrzehnten Pause gibt es in Naumburg wieder einen Box-Club. In den 1990ern hatte Bäckermeister Lothar Schweinoch zuletzt talentierte Faustkämpfer in den Reihen des TV (heute SG) Friesen trainiert. Nun ist eine neue Box-Generation nachgewachsen.