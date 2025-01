Ein Bad Kösener schießt Fotos vom Bauwerk, über das die Bundesstraße 87 führt, und schickt sie an die Landesstraßenbaubehörde. Was diese dazu sagt.

Ist Riss in Bad Kösener Saalebrücke gefährlich?

B87: Schaden an der „Brücke der Einheit“

Der Riss an der „Brücke der Einheit“ in Bad Kösen sieht alarmierend aus – Blick von der Radinsel.

Bad Kösen. - Ist die „Brücke der Einheit“ in Bad Kösen ein Sanierungsfall? Tag für Tag rollen Schwerlasttransporter über die wichtigste Saalequerung der Stadt – haben sie Schaden am Bauwerk angerichtet? Wer aufmerksam über die 1893 eingeweihte und nach der Wende umfassend sanierte Brücke geht, wird am Handlauf des Geländers stromaufwärts eine weit auseinander klaffende Fuge finden. Von der Radinsel aus ist sogar ein Riss zu sehen, der sich komplett bis zum Fuß des Bauwerks hinzieht.