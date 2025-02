Exhibitionist sorgt für Polizei-Einsatz Irre: Nackter Mann (32) steht plötzlich bei Naumburger Rentnerin im Garten und spielt an sich rum

Am Mittwochvormittag wird die Polizei in die Naumburger Bürgergartenstraße gerufen, nachdem sich dort ein Mann im Garten einer Anwohnerin entblößt hat. Warum der 32-Jährige nicht verhaftet worden ist und was ihm nun droht.