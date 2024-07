Im Urlaub am Comer See hört Dachdecker Holger Fritzsche, dass er fünf weitere Jahre die Geschicke von Bad Kösen leiten darf. Wer in den anderen Naumburger Ortsteilen nunmehr das Sagen hat.

In Italien von Wahl erfahren - Fritzsche für Bad Kösen wiedergewählt - Wer in anderen Orten an der Spitze steht

Bad Kösen - Am Comer See (Italien) im Urlaub weilend, erfuhr Holger Fritzsche am Mittwoch von Tageblatt/MZ, dass er zum Bad Kösener Ortsbürgermeister wiedergewählt worden ist – logischerweise in seiner Abwesenheit. „Ich mache schon nur eine Woche Urlaub, aber wenn die nun mal so liegt, kann man nix machen“, so der selbstständige Dachdeckermeister.