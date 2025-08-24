Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kösen rücken in der Nacht zum Samstag aus, drei weitere folgten, denn der gemeldete Kleinbrand entpuppte sich als ein größeres Brandgeschehen.

Bad Kösen/Jak. - Wegen eines „Kleinbrandes“, wie es zunächst hieß, war die Ortsfeuerwehr Bad Kösen in der Nacht zum Samstag alarmiert worden. An der Einsatzstelle, einem privaten Wohnhaus, angekommen, sahen sich die Kameraden einem größeren Brandgeschehen gegenüber. Holz, das an einem Nebengebäude unterm Vordach gestapelt lagerte, hatte bereits komplett gebrannt und die Flammen zogen bis zum Dachkasten und Dachgeschoss.