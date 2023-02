Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Thomas-Müntzer-Straße in Naumburg erleidet vierjähriges Kind schwerste Verletzungen.

Nach einem schweren Unfall in der Thomas-Müntzer-Straße in Naumburg wurde ein vierjähriges Kind per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen.

Naumburg/cm - Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen am Kramerplatz mit zwei leicht verletzten Schulkindern ereignete sich am Nachmittag in Naumburg ein weiterer Unfall unter Beteiligung eines Kindes, das dabei schwerst verletzt wurde.

Gegen 15.20 Uhr kam es in der Thomas-Müntzer-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem vierjährigen Kind. „Der Junge wurde schwerst verletzt und in eine hallesche Klinik geflogen. Für das Kind besteht derzeit Lebensgefahr“, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend mit.

Am Unfallort kam es durch die notwendigen Absperrmaßnahmen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Pkw der 84-jährigen Fahrerin entstand Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.