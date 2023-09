Die Bundespolizei ertappte im Helikopter einen Sprayer, der sich an einem Garagenkomplex in der Naumburger Oststraße verewigen wollte.

Naumburg/hbo - Eine Hubschrauberbesatzung der Bundespolizei hat in der Nacht zum Mittwoch aus der Luft einen Sprayer in Naumburg ertappt. Sie schickte eine Streife in die Oststraße, wo sich der Tatverdächtige gerade an einem Garagenkomplex zu schaffen machte.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurde eine Spraydose mitsamt Farbe sowie ein Joint gefunden und als Beweismittel beschlagnahmt. Gegen den 37-Jährigen wird nun ermittelt.