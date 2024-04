Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Freyburg - Es ist im wahrsten Sinne Grundlagentraining angesagt, an diesem wolkenverhangenen Freitagnachmittag im Leichtathletikstadion an der Robert-Koch-Straße in Halle. Wieder und wieder lässt Trainer Philipp Töpfer seine Schützlinge den Bewegungsablauf des Fosbury-Flop, mit dem beim Hochsprung die Latte rückwärts überquert wird, ausführen. Mittendrin in der Gruppe: die 14-jährige Heidi Jaenisch.