15. Auflage des „Advent in den Weinbergen“ steigt am Sonnabend und Sonntag in und rund um Roßbach. Wie viele Stationen beteiligt sind und wann es jeweils losgeht.

Hoch die Tassen zur Winter-Weinmeile am Wochenende in und um Roßbach

Selbstgemachten Glühwein gibt es am Wochenende in Roßbach allerorts.

Rossbach/hbo. - Ortsbürgermeister Jürgen Spielberg ist schon am Donnerstag zufrieden mit dem Stand der Vorbereitungen auf seinem eigenen Hof. „Viele andere bauen erst am Freitag auf, und das reicht ja auch.“ Das nächste Mega-Event nach den Naumburger „Höfen“ steht an, diesmal in und um Roßbach, der „Advent in den Weinbergen“, einst als Winter-Edition des Pfingstspektakels erdacht. „Wobei der riesige Rummel wie an Pfingsten herrscht jetzt natürlich nicht. Weniger als die Hälfte würde ich sagen“, so Spielberg. Er erwartet vor allem Gäste aus der Region, sicher aber auch einige aus Halle oder Leipzig, die mit dem Bus anreisen.

20 Stationen laden ein

Zum 15. Mal findet die Veranstaltung am vierten Advent nun statt. 20 Stationen sind auf 2,8 Kilometern der bekannten „Meile“ dabei, begonnen bei Peter Draht schon jenseits der „Rennstrecke“ bis zur „alten Feuerwehr“ in Roßbach. Los geht es am Sonnabend und Sonntag jeweils 11 Uhr. Bei der Premiere in 2010 in Eis und tiefem Schnee waren es lediglich acht Stationen gewesen. Damals dabei: Weingut Hey, Gästehaus „Steinmeister“, Weinbau „Der Steinmeister – Wartenberg-Sauer“, Weinhaus Dams, die Kirmesburschen, Ferienhaus Schlag, Weingut Frölich-Hake und die Roßbacher Kirche.

Bei Glühwein und vielen leckeren Speisen soll in weihnachtlichem Ambiente Stimmung aufkommen. Mehr als die Hälfte der Stationen locken mit Livemusik, sieben Stationen haben besondere Aktionen für Kinder, beispielsweise Märchenerzähler, und die Mehrzahl der Stationen zeigt und/oder verkauft Kunst und Handwerk. Fackeln und Lichterschmuck tragen in den Weingütern und Gehöften ebenfalls zur besonderen Atmosphäre bei.

Legende rund um die Erfindung des Glühweins

In einer Pressemitteilung erzählen die Veranstalter gern die folgende Legende: „1513 wurde in den Weinbergen über Roßbach der Glühwein von Mönchen erfunden. Sie schrieben das Rezept auf und versteckten es im Weinberg. Die einfachen Mönche durften tagsüber keinen Wein trinken, sie wollten ihre heimliche Glühweinherstellung verbergen. Viele hundert Jahre später wurde zufällig das alte Glühweinrezept zusammengerollt in einer Tonflasche von Roßbacher Winzern gefunden. Nun wetteifern die Winzer jedes Jahr, wer den besten Glühwein kocht.“ Ob an dieser Legende etwas dran ist? Darüber können Interessierte ja bei einem leckeren Schluck gern diskutieren.

Feierliche Eröffnung um 11 Uhr

Die feierliche Eröffnung von „Advent in den Weinbergen“ mit der hiesigen Weinkönigin und den Weinprinzessinnen findet am Sonnabend, 11 Uhr, vor dem „Weinhaus zur Sonnenuhr“ in Roßbach statt. Zum Hingucker wird dann mit Sicherheit der Weihnachtsmann mit Schlitten in Begleitung der Engel.

Die Pfarrer Storzer und Schilling-Schön öffnen die Roßbacher Elisabeth-Kirche an beiden Tagen von 11 bis 16 Uhr. Am Sonnabend schließt sich um 17 Uhr der Auftritt des Chorus Cantemus an. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Am Sonntag findet um 17 Uhr ein ökumenischer Friedensgottesdienst statt. Dann wird das „Licht aus Bethlehem“ eintreffen und kann mit nach Hause genommen werden.

Anfragen fliegender Händler

Mit der Größe der Winter-„Meile“ ist Ortsbürgermeister Jürgen Spielberg zufrieden, auch wenn sich interessierte Anwohner durchaus noch anschließen können. Anfragen bekommen Spielberg und seine Vereinsmitstreiter aber eher von „fliegenden Händlern, die Socken oder Ähnliches verkaufen wollen. Die lehnen wir natürlich sofort ab.“ Gemütlich soll es schließlich zugehen. Und wer keinen Glühwein mag, bekommt auch einen kühlen Tropfen Rebensaft ins Glas.