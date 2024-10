Am Freitag startet der Naumburger Lions Club den Verkauf seines traditionellen Adventskalenders. Der Erlös geht wieder an verschiedene Vereine, Projekte und Initiativen. Käufer können attraktive Preise gewinnen.

Naumburg - Zum Fototermin des Lion Clubs vor wenigen Tagen gab es ihn (noch) nicht. Doch im Februar 2021 lag die Naumburger Herrenstraße unter einer dicken Schneedecke – für das Foto-Club-Mitglied Steffen Lämmerzahl das Wintermotiv schlechthin. Seine Abendaufnahme ziert den 2024er-Adventskalender der Lions, der ab kommenden Freitag und bis zum 30. November in insgesamt 27 Verkaufsstellen in Naumburg, Roßbach, Bad Kösen und Freyburg erhältlich ist (siehe unten).

„Mit unserer diesjährigen Aktion fördern wir erneut die Kinder- und Jugendarbeit der Sportvereine im Burgenlandkreis und wollen des Weiteren wieder kulturelle wie soziale Projekte unterstützen“, so Klaus Mischke vom Lions Club. Den Adventskalender gibt es zum bereits 13. Mal. Die Auflage beträgt 3.200 Stück, der Stückpreis sechs Euro.

Preise im Wert von 6.500 Euro zu gewinnen

Auch in diesem Jahr ist – von 0.001 bis 3.200 fortlaufend – auf jedem Kalender eine Gewinn-Nummer aufgedruckt. Denn unter den Käufern werden attraktive Preise verlost. Insgesamt sind laut Mischke 156 Preise im Wert von 6.500 Euro von 91 Sponsoren bereitgestellt worden. Nach dem Verkaufsende am 30. November wird unter notarieller Aufsicht für jeden Preis eine Gewinn-Nummer gezogen. Sie sind wie jedes Jahr zu finden im Schaufenster des Naumburger Bürgerbüros; durchlaufend auch zurückliegende Tage, in regelmäßigen Abständen im Naumburger Tageblatt/Mitteldeutsche Zeitung und im Supersonntag sowie im Internet.

Der Inhaber des Kalenders mit der ermittelten Nummer erhält dann einen der für diesen Tag gezogenen Preise, der anschließend beim jeweiligen Sponsor unter Vorlage des Kalenders abgeholt werden kann. „Ein großes Dankeschön geht jeweils an die Sponsoren sowie an Steffen Lämmerzahl für seine Aufnahme“, so Mischke.

Im vergangenen Jahr Naumburger Dom als Motiv

Im vergangenen Jahr erbrachte der Adventskalender, den damals der Naumburger Dom als Motiv zierte, ein Erlös von rund 11.000 Euro. Das Geld ging an den Kinder- und Jugendsport in Naumburg samt Ortsteilen (5.000 Euro), das Projekt Musik für Senioren in drei Pflegeheimen (2.000 Euro), das Tierheim in Eulau, die Rumänienhilfe, die Restaurierung der Orgel in der Kirche zu Schönburg sowie die Naumburger Weinbaugesellschaft für den Schauweinberg (alle jeweils 1.000 Euro).

Die ausgelosten Kalender-Nummern findet www.adventskalender.lions-naumburg.de auch im Internet.

An insgesamt 27 Verkaufsstellen ist der Lions-Adventskalender erhältlich. Dies sind: Naumburg: Apotheke, S. Kurth, Kramerplatz 14; Bulabana, Flemminger Weg 156; E-Center Naumburg (Domspatz-Café), Overwegstraße 10; Euronics, Frankestraße 1; Café Block, Citykaufhaus, Salzstraße; Friseur Sperber & Sperber, Steinweg 32; Gutenberg-Buchhandlung, Jakobsstraße 4; Kinder- und Jugendarztpraxis D. Schmutzler, Parkstraße 14; Life Naumburg GmbH, Luxemburgstraße 24; Mode Hempel, Herrenstraße 5; Parfümerie Schotte, Markt 17; Schuhsalon A. Weiland, Markt 1; Reisebüro Sonnenklar TV, Engelgasse 13; Sparkasse Burgenlandkreis, Topfmarkt 6; Stadtbibliothek Naumburg, Citykaufhaus, Salzstraße 35;Touristinformation Naumburg, Markt 6; Tränkner Architekten, Jägerstraße 33; Vereinigte Domstifter, Domplatz 16/17; Geschäft Wohlgefühl, Mode und Dekoration, Steinweg 7; Zahnarztpraxis Schmutzler, Kösener Straße 8; Zeitungsverlag Naumburg Nebra, Salzstraße 8

Roßbach: Weingut Herzer, Am Leihdenberg 7; Bad Kösen: Konditorei, Kaffeehaus & Hotel Schoppe, Naumburger Straße 1; Stiller Beauty-Salon und Parfümerie, Pfaffenstieg 4; Touristinformation Bad Kösen, Naumburger Straße 13b ; Freyburg: Rotkäppchen-Mumm-Sektkellereien, Sektkellereistraße 5; Klosterhäseler: Bäckerei Block, Dorfplatz 45