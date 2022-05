Henriette Ehring ist Bad Bibras neue Quellenkönigin

Bad Bibra - Das gut gehütete Geheimnis wurde am Sonnabend mit der Krönung der nunmehr elften Bad Bibraer Quellenkönigin gelüftet. Die 19-jährige Henriette Ehring aus dem Ortsteil Thalwinkel wird die Stadt und Region in den kommenden zwei Jahren ehrenamtlich repräsentieren. Sie löste Desiré Dix ab, die seit 2019 immerhin drei Jahre amtierte, somit pandemiebedingt ein Jahr länger als geplant, weil diese Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den vergangenen Jahren weder das traditionelle Quellenfest im gewohnten Rahmen noch die ehrenamtlichen Aufgaben der Quellenhoheit im gewohnten Umfang ermöglichten.

