Naumburg - Sie streichen den Zaun in der Kita in Flemmingen, Wände in der Naumburger Georgenschule und Spielgeräte in der Kita „Sonnenschein“ in Bad Kösen. In der Herberge zur Heimat errichten sie Hochbeete. Auf dem Gelände des Kanu-Clubs im Blütengrund mähen sie den Rasen und erneuern den Bootssteg-Belag. Sie – das sind 40 Jugendliche und junge Menschen aus 17 verschiedenen Ländern, die mit dem diesjährigen Eurocamp zwei Wochen in der Naumburger Jugendherberge weilen und als Freiwillige Gutes tun. „Diese Arbeitseinsätze gehören zu den Besonderheiten wie auch die Länderabende, zu denen die Teilnehmer ihre jeweilige Heimat vorstellen“, erzählt Francine Zäpernick.

