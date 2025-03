Heimatforscher stößt in Baumersroda auf Kriegstragödie um drei Brüder wie in Steven Spielbergs Filmdrama mit Tom Hanks

Baumersrodas Ex-Bürgermeister und Heimatforscher Bernd Wölflein steht am Gefallenendenkmal in der Ortsmitte, dessen Inschriften aufgrund jahrzehntelanger Verwitterung nicht mehr zu entziffern sind.

Baumersroda - Wenn der Baumersrodaer Bernd Wölflein zu den biografischen Daten der in den Weltkriegen gefallenen Söhne des Ortes recherchiert, gleicht dies oft einer kriminalistischen Detektivarbeit. Zudem stößt der 78-Jährige dabei immer wieder auf unfassbar dramatische Schicksale. Einer der Fälle ähnelt in seiner Tragik sogar der Geschichte, die in Steven Spielbergs berühmten Antikriegsfilm „Der Soldat James Ryan“ mit Tom Hanks in Szene gesetzt wurde.