Naumburg/Leipzig. - Dort, wo Fabian Kunzes Einstieg in den Leistungshandball erfolgte, wo jahrelang seine sportliche Heimat war, bestreitet der Coach der HCB-Männer am morgigen Sonntag erstmals ein Auswärtsspiel: in der Kleinen Arena in Leipzig gegen das U-23-Team des Bundesligisten SC DHfK. Und doch fühlt es sich für den Leipziger Kunze freilich wie eine Heimpartie an. Denn, so sagt er: „Ich brauche von zu Hause mit dem Fahrrad zehn Minuten bis zum Spielort.“