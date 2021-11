HCB stoppt Niederlagenserie

Marcel Popa, hier in einem früheren Spiel, warf am Sonnabend in Hannover-Burgwedel sieben Tore für den HCB.

Burgwedel/Oebisfelde - Siegen und die Hoffnung, doch noch Sechster zu werden, oder verlieren und sich mit der fünften Pleite schon mental mit der Abstiegsrunde anfreunden zu müssen? Diese Frage stand vor der Drittligapartie des HC Burgenland bei Handball Hannover-Burgwedel. Und dementsprechend groß war die Erleichterung nach dem 32:22-Auswärtssieg. „Wenngleich man sagen muss, dass das nicht die superüberzeugende Leistung war, wie es das Ergebnis vielleicht suggeriert. Aber es war ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sagte Trainer Steffen Baumgart nach der Partie.

In diese waren die gastgebenden Niedersachsen nach Katastrophen-Saisonstart, dann aber zwei Siegen in Folge mit Selbstvertrauen gegangen, und es entwickelte sich eine ausgeglichene erste Hälfte. Die Burgenländer leisteten sich zunächst zu viele technische Fehler, womöglich auch bedingt durch eine nach der Grippewelle noch immer nicht optimale Trainingswoche. Auf der anderen Seite konnte sich Hannover-Burgwedel durch eine schlechte Wurfquote von außen ebenfalls nicht absetzen, so dass es mit 11:12 in die Pause ging.

Baumgart: „Nach dem Wechsel haben wir uns gesteigert, vorne weniger Fehler gemacht. Und hinten hat uns David Heinig viel Stabilität gegeben und den erkrankten Florian Pfeiffer sehr gut ersetzt.“ Ein 3:0- und ein kurz darauf folgender 4:0-Lauf brachten dem HCB schnell eine sichere 19:12-Führung, und bei den Niedersachsen, die noch einmal kurz auf Manndeckung umstellten, schwanden die Hoffnungen. „Endlich haben wir dann mal mit einer Führung souverän agiert, die Angriffe lange ausgespielt und nichts mehr anbrennen lassen“, so Coach Baumgart, der in der Schlussphase darauf verzichtete, viel zu wechseln, „um etwas für unser Torverhältnis zu tun, das im Kampf um Rang sechs ja wichtig sein kann“. Froh ist er, dass das kommende Wochenende spielfrei und die Chance, auszukurieren, gegeben ist. „Mein Traum ist es, mal eine Woche lang alle beim Training zu haben.“ Am 13. November steht das nächste wichtige Auswärtsspiel bei der DHfK-Zweiten in Leipzig an, die Drittletzter ist. Der HCB (7:11) liegt als Achter drei Punkte hinter dem erwünschten sechsten Rang.

3. Liga, Männer: Handball Hannover-Burgwedel - HC Burgenland 22:32 (11:12). HCB: Göbner, Neuhäuser, Halfmann; Dober 5/2, Fichtner, Heinig 3, Lange, Hnidák 6, Fritzsche 1, Stepan, Szep-Kis 3, Hanner 1, Popa 7, Meiner, Dolic, Große 6 - Siebenmeter: HCB 2/2, Burgwedel 1/2; Zeitstrafen: HCB 2, Burgwedel 3.

Zwei Etagen tiefer, in der Sachsen-Anhalt-Liga, hat die Zweite des HCB im Auswärtsspiel beim SV Oebisfelde die nächste Niederlage einstecken müssen. Dabei lagen die abstiegsbedrohten Burgenländer beim Tabellenzweiten zur Pause noch mit 15:14 vorn. Doch sechs Tore der Oebisfelder in Folge drehten die Partie vom 17:19 zum 23:19. Ein Genickschlag, von dem sich die Gäste, die als Vorletzter im Tabellenkeller bleiben, nicht mehr erholten. Beste Werfer des HCB waren mit je sechs Treffern Marcus Födisch und Hendrik Taube.

Sachsen-Anhalt-Liga: SV Oebisfelde - HC Burgenland II 34:27 (14:15). HCB II: Knoblauch, Richter; Voigt, Deibicht 1, Röhrborn 3, Födisch 6/4, Emmerich, Haufe 1, Nowak 2, Pohl 3, Taube 6, Aumann 1, Zänker 2, Tillmann 2 - Siebenmeter: Oebisfelde 5/4, HCB 6/4; Zeitstrafen: Oebisfelde 4, HCB 6.