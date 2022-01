HCB-Spieler nimmt an der Europameisterschaft teil

Der 20-jährige Marek Hnidák fehlt den Burgenländern nun in der 3. Liga.

Marek Hnidák (beim Wurf), hier in der Drittliga-Partie der Burgenländer gegen den SC Magdeburg II, spielt für die Slowakei bei der EM.

Naumburg/Kosice - Der Slowake Marek Hnidák spielt für seine Nationalmannschaft bei der Heim-EM. Wie der slowakische Verband mitteilte, gehört der 20-jährige Rückraumakteur vom hiesigen Drittligisten HC Burgenland zum endgültigen Aufgebot.

Hnidák ist neben Dominik Kalafut (HSG Nordhorn-Lingen), Tomas Urban (GWD Minden) und Martin Potisk (ThSV Eisenach) einer von vier Akteuren im 20-köpfigen Aufgebot der Slowakei, die in Deutschland spielen. Der Co-Gastgeber - neben Ungarn - trifft in seiner Europameisterschafts-Vorrundengruppe F in Kosice auf Norwegen (13. Januar), Litauen (15. Januar) und Russland (17. Januar).

Damit verpasst Marek Hnidák mindestens die Drittliga-Auswärtspartie seines HCB am kommenden Sonnabend bei Anhalt Bernburg. Sollten die Slowaken die Vorrunde nicht überstehen - nur die jeweils beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen die EM-Hauptrunde -, könnte Linkshänder Hnidák am 22. Januar im Heimspiel gegen den derzeitigen Tabellenführer TuS Vinnhorst wieder im Kader der Burgenländer stehen. (tok)