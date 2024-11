Torhüterin Anna Kröber, hier in einem früheren Spiel, setzte sich mit der ersten Frauenmannschaft des HCB in Niederndodeleben durch.

Hohn/Niederndodeleben. - „Wir müssen der Realität mal ins Auge blicken: Wir sind ein ganz normaler Drittligist und niemand, der jetzt den großen Angriff auf das Spitzentrio starten will beziehungsweise kann.“ HCB-Trainer Fabian Kunze findet klare Worte nach der „katastrophalen Vorstellung“, die seine Mannschaft am Samstagabend in Hohn in Schleswig-Holstein geboten hat. Dort ging der Drittligist aus dem Burgenlandkreis bei der HSG Eider Harde mit 25:40 unter. Schon zur Pause hatten die Gäste mit neun Toren zurückgelegen.