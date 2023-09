Plotha/Naumburg - Dem hoffnungsvollen Beginn folgte die erste kleine Ernüchterung: Nach dem 24:20-Auftakterfolg gegen die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz haben die Handballmänner von Drittliga-Aufsteiger HCB ihre zweite Saisonpartie am Samstag beim Oranienburger HC deutlich mit 27:35 verloren. „Die Gastgeber harmonieren in Abwehr wie Angriff sehr gut. Sie werden oben mitspielen“, meinte Svajunas Kairis, Coach der Burgenländer.

Seine Schützlinge begannen ordentlich, hätten dann aber den einen oder anderen richtigen Pfiff nicht bekommen, berichtet der litauische Trainer. „Unsere Spieler haben sich dann zu viel mit den Entscheidungen der beiden Referees beschäftigt. Dadurch konnte der Gegner sein Spiel besser durchziehen.“ Zur Pause lag Oranienburg mit 18:10 deutlich vorn. In der Kabine habe er seinen Jungs gesagt, sie sollen alles andere ausblenden und sich nur auf das Spiel konzentrieren, so Kairis. Das habe gut funktioniert. Die Gäste kamen bis auf fünf Treffer heran; wegen einiger kleiner Fehler konnten sie das Geschehen jedoch nicht mehr spannender machen. „Wir haben die zweite Halbzeit unentschieden gestaltet. Das ist okay. Oranienburg ist ohnehin nicht unser Kaliber. Um von dort etwas mitnehmen zu können, muss schon alles passen“, sagte der HCB-Coach, der den Blick lieber nach vorn, auf das anstehende Heimspiel am kommenden Samstag 16. September, 19 Uhr, in der Weißenfelser Stadthalle richten will: „Gegen die SG Hamburg-Nord müssen wir doppelt punkten, wollen wir weiter im Mittelfeld bleiben.“ Die Vorbereitung auf diese Partie begann Kairis bereits in der Nacht zu Sonntag.

3. Liga, Staffel Nordost, Männer: Oranienburger HC - HC Burgenland 35:27 (18:10). HCB: Marian Voigt, Benas Vaicekauskas; Stefan Remke, Kenny Dober 5, Strahinja Vucetic 5/2, Tim Bielzer 4, Michael Günther 2, Richard Vagner 1, Mirco Fritzsche, Marcel Popa 1, Erik Berényi 3, Marc Esche 4, Soma Lukacs, Leon Wellner 2 - Siebenmeter: OHC 1/1, HCB 2/2; Zeitstrafen: OHC 5, HCB 3.

Mit einer knappen Niederlage sind die Frauen des HCB in das neue Spieljahr der Mitteldeutschen Oberliga gestartet. Beim VfL Meißen unterlag das Team des neuen Trainers Cristian Telehuz am Samstag mit 25:27. Wie der Rumäne sagte, hätten am Ende Kleinigkeiten diese Partie entschieden. Bis zum 21:23 (47.) lagen seine Schützlinge vorn. Dann habe es zwei, drei Missverständnisse in der Deckung sowie leichte Unkonzentriertheiten in der Offensive gegeben, so dass die Sächsinnen das Spiel noch drehten.

Joanna Rode erzielte in Meißen wie ihre Teamkollegin Francisca Buth sieben Tore für die Oberliga-Frauen des HC Burgenland. (Foto: Torsten Biel)

Telehuz konnte nur auf eine Torhüterin (Kira Barth) zurückgreifen und musste personalbedingt auf der Rechtsaußenposition improvisieren. „Ich hoffe, dass zu unserem Heimspiel am 16. September in Weißenfels gegen Apolda/Großschwabhausen der komplette Kader an Bord ist.“

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: VfL Meißen - HC Burgenland 27:25 (11:12). HCB: Kira Barth; Linda Uhlig 1, Julia Pöschel 3, Lea Guderian 2, Theresa Hähnel 2, Francisca Buth 7, Patrizia Sturm, Victoria Kun-Szabo 1, Celine Knorr, Joanna Rode 7/4, Lisa Girimhanov 2 - Siebenmeter: VfL 6/5, HCB 4/4; Zeitstrafen: VfL 5, HCB 3.

Lena John macht alles klar

In der Sachsen-Anhalt-Liga hat die zweite Frauenmannschaft des HCB auch ihre zweite Partie gewonnen. Dem 27:24-Auftaktsieg bei Union Halle-Neustadt II ließen die Aufsteigerinnen am Sonntag in Plotha ein 27:26 gegen die SG Lok Schönebeck folgen. Die Gastgeberinnen liefen in der ersten Halbzeit lange einem Rückstand hinterher, der phasenweise sechs Tore betrug. Kurz vor der Pause glichen sie erstmals aus. Nach dem Seitenwechsel zogen sie das Spiel dann auf ihre Seite, aber es blieb spannend. Lena John machte 18 Sekunden vor Schluss mit ihrem neunten Treffer zum 27:25 dann alles klar.

Sachsen-Anhalt-Liga, Frauen: HC Burgenland II - SG Lok Schönebeck 27:26 (11:12). HCB II: Annika Litschko; Luisa Bahr 2, Kassandra Maul 2, Rebecca Schambach, Lisa-Marie Denzin 2, Fiona Schönefeld 1, Lena John 9, Lea Schönefeld 8/2, Victoria Kun-Szabo 3, Liv-Grete Röhrborn - Siebenmeter: HCB II 3/2, Lok 5/4; Zeitstrafen: HCB II 3, Lok 5 (inkl. Rot).

Die zweite Männervertretung der Burgenländer hat in der Sachsen-Anhalt-Liga erneut verloren. In Plotha unterlag das Team von Björn Weniger am späten Sonntagnachmittag der Reserve des USV Halle hauchdünn mit 24:25. Bis zur 43. Minute lagen die Gäste aus der Saalestadt ständig vorn, zwischenzeitlich, beim 7:13, sogar mit sechs Toren. Doch der HCB kämpfte sich heran, glich zum 16:16 erstmals aus und führte wenig später (21:20). Doch die Hallenser hatten das bessere Ende. Erfolgreichste Werfer der Einheimischen waren Lucas Haucke mit acht und Stephan Fichtner mit fünf Treffern. „Wir haben es leider erneut nicht geschafft, von der ersten Sekunde an hellwach zu sein, haben in der Anfangsphase fünf klarste Chancen ausgelassen, uns deshalb unnötig in die Bredouille gebracht“, so der Coach. Mit der zweiten Halbzeit zwei sei er zufrieden. „Schließlich hat uns ein bisschen die Qualität im Rückraum und von der Bank gefehlt, um der Aufholjagd noch ein Happy End zu verpassen.“

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: HC Burgenland II - USV Halle II 24:25 (11:14). HCB II: Max Knoblauch, Matthias Manz; Maximilian Seume 2, Tim Krenz, Stephan Meyer 4, Tom-Erik Röhrborn, Lucas Haucke 8, Lucas Rothe, Stephan Fichtner 5/2, Jakob Aumann 4, Paul Zänker, Martin Tillmann, Alexander Schrei, Jonas Hassenmeier, Anton Schmidt 1 - Siebenmeter: HCB II 4/2, USV II 4/3; Zeitstrafen: HCB II 2, USV II 6.

Erster Punkt für die Dritte

Verbandsliga-Aufsteiger HCB III hat seinen ersten Punkt in der neuen Saison geholt. Beim 20:20 in Plotha gegen Erdeborn lagen die Gastgeber über weite Strecken der ersten 30 Minuten in Front. Mitte der zweiten Halbzeit drehten die Männer des BSV Fichte das Spiel; nun lagen sie ihrerseits mit bis zu vier Toren vorn. Doch in den letzten vier Minuten verwandelten die Burgenländer einen 17:20-Rückstand durch einen Siebenmeter von Karsten Weinkauf sowie zwei Treffer von Martin Zimmermann, der mit neun Toren erfolgreichster Werfer seines Teams war noch in ein Remis.

Verbandsliga Süd, Männer: HC Burgenland III - BSV Fichte Erdeborn 20:20 (11:10). HCB III: Marwin Richter, Lars Janke; Maxim Slamka 2, Louis Selig, Martin Zimmermann 9, Alexander Nowak, Karsten Weinkauf 3/3, John Gabler, André Korn 1/1, Stephan Paatzsch 2, Christian Müller, Martin Tillmann, Jonas Hassenmeier 2, Anton Schmidt 1 - Siebenmeter: HCB III 5/4, Fichte 7/4; Zeitstrafen: HCB III 7, Fichte 4.