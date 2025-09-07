weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Handball-Regionalliga: HCB-Coach: „Hauptsache gewonnen“

Handball: Auch wenn längst nicht alles glänzt, siegt der HC Burgenland zum Regionalliga-Auftakt gegen Köthen. Wie sich die anderen Männer-Teams des Clubs schlugen.

Von Harald Boltze 07.09.2025, 17:04
Thato Weiß gewann sein erstes Punktspiel mit seinem neuen Club, dem HCB, am Samstag in Plotha.
Thato Weiß gewann sein erstes Punktspiel mit seinem neuen Club, dem HCB, am Samstag in Plotha. (Foto: Torsten Biel)

Plotha. - Als Trainer muss man sowohl kurz- als auch langfristig denken. Und in der Kurzfrist war für Fabian Kunze, den Coach des HC Burgenland, am Samstagabend in Plotha nur eine Sache wichtig: die zwei Punkte. „Das war die absolute Hauptsache, auch wenn das spielerisch von uns in mehreren Phasen der Partie ganz schlimm war“.