Handball: Auch wenn längst nicht alles glänzt, siegt der HC Burgenland zum Regionalliga-Auftakt gegen Köthen. Wie sich die anderen Männer-Teams des Clubs schlugen.

Thato Weiß gewann sein erstes Punktspiel mit seinem neuen Club, dem HCB, am Samstag in Plotha.

Plotha. - Als Trainer muss man sowohl kurz- als auch langfristig denken. Und in der Kurzfrist war für Fabian Kunze, den Coach des HC Burgenland, am Samstagabend in Plotha nur eine Sache wichtig: die zwei Punkte. „Das war die absolute Hauptsache, auch wenn das spielerisch von uns in mehreren Phasen der Partie ganz schlimm war“.