Handwerk im Burgenlandkreis Haus im Wandel: Wie alter Konsum in Altenroda zur Töpferei und noch mehr wird

Vor einem Jahr eröffnete die Töpferin Tina Trautvetter Werkstatt und Verkaufsraum in Altenroda. Das Gebäude, in dem einst der Konsum war, hat sich mittlerweile gemausert. Was sich dort so alles verändert hat.