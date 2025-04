In seinem Cap-Markt in Naumburg eröffnet das DRK einen Backshop und eine Postfiliale. Zur Eröffnung schneiden Vorstandsvorsitzender Sebastian Berger und DRK-Inklusionsbeauftragte Annica Teuber das Schleifenband durch.

Naumburg - In Sachen Postdienstleistung tut sich derzeit einiges in Naumburg – in verschiedener Hinsicht. Zuerst die gute Nachricht: Feierlich wurde gestern im Cap-Markt des DRK-Kreisverbandes Naumburg/Nebra an der Taborer Straße in Naumburg eine neue Postfiliale eröffnet. Sie ersetzt jene, die mit der für nach Ostern geplanten Schließung der Postbank am Heinrich-von-Stephanplatz ebenfalls vor dem Aus steht.