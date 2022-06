Harri Reiche erhält Bundesverdienstkreuz verliehen

Magdeburg - Dem früheren Landrat des Burgenlandkreises, Harri Reiche, wird am Montag in Magdeburg das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Das teilt die Staatskanzlei mit. Die höchste Anerkennung für Verdienste um das Gemeinwohl erhält der 69-Jährige, der von 2001 bis 2014 Landrat war, von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) während einer Feierstunde und im Auftrag des Bundespräsidenten. Reiche wird die Auszeichnung zusammen mit drei weiteren verdienten Bürgern des Landes Sachsen-Anhalt zuteil.

Wie aus in einer Pressemitteilung der Staatskanzlei hervorgeht, wird Harri Reiche für sein Wirken um die Entwicklung seiner Heimatregion und sein kommunalpolitisches Engagement geehrt. „Reiche war lange Jahre Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes der damaligen Verwaltungsgemeinschaft Mittlere Unstrut und von 2001 bis 2014 Landrat des Burgenlandkreises. In dieser Eigenschaft hat er zudem wichtige Funktionen im Landkreistag Sachsen-Anhalt und im Deutschen Landkreistag wahrgenommen“, heißt es. Ehrenamtlich widme er sich seit vielen Jahren mit großem Engagement der kulturellen Entwicklung des Burgenlandkreises, so beispielsweise im Rahmen der Kulturstiftung Hohenmölsen und in der Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben. Zur Auszeichnungsveranstaltung im Palais am Fürstenwall wird Harri Reiche von seiner Familie, Freunden und Landrat Götz Ulrich (CDU) begleitet.

Das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten außerdem Professor Wolfgang Marsch aus Halle für seine Verdienste um die Neustrukturierung der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität sowie Clemens Ritter Kempski von Rakoszyn für seinen Einsatz um die wirtschaftliche Entwicklung im Südharz. Andreas Siegert aus Alberstedt erhält die Verdienstmedaille für sein Engagement am Zentrum für Sozialforschung in Halle im Bereich der Integration von Migranten und hinsichtlich der Bewältigung des demografischen Wandels.