Handball trifft Kampfsport - Was Burgenland-Männer mit Jiu-Jitsu zu tun haben

Plotha - Im Handballsport geht es vor allem am Kreis oftmals richtig handfest zur Sache. Die Zweikämpfe dort scheinen manches Mal dem griechisch-römischen (klassischen) Stil der Ringer entlehnt zu sein. Tim Bielzer und Mirco Fritzsche, die beim Oberligisten HC Burgenland auf dieser Position spielen, können zum Beispiel ein Lied davon singen.

Weltmeister in Plotha zu Gast

Nun werden die HCB-Männer, die in ihrer Liga aktuell Spitzenreiter sind und am Samstagabend in Plotha den Tabellenvierten SG Pirna/Heidenau empfangen, demnächst wahrscheinlich tatsächlich mehr Kontakt mit einem Kampfsport bekommen. Zwar nicht mit Ringen, aber dafür mit Brazilian Jiu-Jitsu. Sebastian Otto aus Halle ist schon Welt- und Europameister in dieser Disziplin geworden. Er wird heute Abend in der Halle sein und beobachten, ob und wie die Burgenländer ihren ersten Platz verteidigen.

„Der Kontakt zu ihm ist über Patrick Borchmann zustande gekommen, der über Otto gerade einen Film dreht“, berichtet Dirk Görmer, Sponsor und Vizepräsident des HCB. Borchmann - der einst nicht nur für den HFC, sondern auch für Naumburg 05 sowie den FC RSK Freyburg Fußball gespielt hat und mittlerweile in Halle wirkt - produziert für Görmers Firma und (als Punktspielvorschau) auch für den HCB Werbespots. „Sebastian wird unsere Handballer zu einem Probetraining einladen. Vielleicht erhalten sie dadurch ja neue Impulse, und es entwickelt sich eine besondere Kommunikation“, so Görmer, Geschäftsführer der ESM GmbH.

Zunächst einmal müssen sich die Burgenland-Männer jedoch auf ihre bisher erlangten Fähigkeiten verlassen, wenn sie gegen eines der absoluten Topteams der Mitteldeutschen Oberliga zwei weitere Punkte holen wollen. Pirna/Heidenau liegt nur drei Zähler hinter den Schützlingen von Trainer Svajunas Kairis, die zuletzt einen klaren 33:18-Erfolg bei Schlusslicht Zwickauer HC Grubenlampe verbuchten - das war bereits der neunte Sieg im zehnten Saisonspiel.

Kapitän wieder an Bord

Die Gastgeber werden gegen Pirna/Heidenau wieder auf Kapitän Kenny Dober, der sich zuletzt auf seine Meisterprüfung vorbereitet hatte, und den genesenen Stefan Remke zurückgreifen können.

Die Frauen des HCB, in der Oberliga aktuell auf Rang zwei, haben am Sonntag ab 15 Uhr in Plotha den Tabellenachten Apolda/Großschwabhausen zu Gast, und die zweite Männermannschaft, Drittletzter der Sachsen-Anhalt-Liga, gastiert bereits am Samstag beim Ranglistenneunten SG Kühnau. Der Anwurf erfolgt um 18 Uhr in der Sporthalle der Friedensschule in der Elballee in Dessau-Roßlau, Ortsteil Ziebigk.