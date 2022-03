Hackbart-Dreierpack lässt den ESV jubeln

Naumburg - Die höherklassigen Teams aus der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten zum Rückrundenstart am Samstag folgende Resultate.

LANDESLIGA: 1. FC Merseburg II - SC Naumburg 5:2 (1:1). So paradox es klingt: SCN-Trainer Matthias Krause war nach dem Spiel nicht unzufrieden. „Unsere Mannschaft hat Einsatz und Leidenschaft gezeigt. Auch spielerisch konnte sie überzeugen. Was uns aber erneut die Punkte gekostet hat, waren unnötige individuelle Fehler, die den Merseburgern in die Karten gespielt haben“, sagte Krause. Nach drei guten Chancen der Gäste nutzte Alexander Friedrich (21.) einen Stellungsfehler der SCN-Abwehr zum 1:0. Jasper Hoffmann (43.) nach einer sehenswerten Kombination und schließlich dem Assist von Tom Schönemann sowie Lucas Sedivy (52.) nach einem schnellen Einwurf mit einem Volleyschuss über den Keeper der Einheimischen drehten das Ergebnis zugunsten der Naumburger. Sedivys Treffer zum 1:3 nach einem Lattenschuss von Carsten Pieper blieb die Anerkennung durch den Referee wegen einer Abseitsstellung versagt. Kenan Erovic (60./63.), Tim Knerler (80.) und Pascal Mittler (87.) schossen schließlich noch einen klaren Sieg der Gastgeber heraus, der nach Krauses Ansicht jedoch nicht den wahren Verlauf der Partie widerspiegelt.

LANDESKLASSE: ESV Herrengosserstedt - SG Spergau 4:0 (1:0). Benjamin Hackbart war der Matchwinner für die Gastgeber. In der 11. Minute nutzte er ein Fehlabspiel der Spergauer zum Führungstreffer. Dann scheiterte der ESV-Torjäger zwar vom Elfmeterpunkt an Gästekeeper Daniel Engel (33.) - zuvor war Philipp Hermann gefoult worden -, doch in der zweiten Halbzeit fand Hackbart seine Treffsicherheit zurück, als er Vorlagen von Hermann (48.) und Eddi Oberreich (56.) verwertete. Zwischen diesen beiden Treffern hatte Elias Meyer die Rote Karte gesehen, nachdem dieser schützend vor den gefoulten Hermann hatte stellen wollen und es zu einer Rangelei gekommen war. „Ein durchaus gerechtfertigter Feldverweis, wobei sich Elias, der ansonsten immer fair agiert, sich später bei seinem Gegenspieler und dem Schiedsrichter für sein Verhalten entschuldigte“, so ESV-Trainer Thomas Kitzing. Auch in Unterzahl blieben die Herrengosserstedter gefährlich, und nach einem weiteren Pass von Philipp Hermann war Michael Wille (62.) zum 4:0-Endstand erfolgreich.

ESV Kapitän Markus Löhnert (l.) und Torwart Sebastian Hackbart in Aktion. (Foto: Andreas Löffler)

SV Burgwerben - BSC 99 Laucha 2:2 (1:1). Mit Philipp Zille und Johannes Schmidt bot BSC-Trainer Ronny Starch zwei Akteure auf, die sonst zum Kreisliga-Kader der Glockenstädter (in Kooperation mit Balgstädt) gehören. „Beide haben ihre Sache super gemacht. Auf sie kann man sich immer hundertprozentig verlassen. Philipp holte auch noch den Elfmeter heraus“, freute sich Starch, der auf insgesamt sechs Spieler verzichten musste; darunter waren noch zwei kurzfristig aufgetretene Corona-Fälle. Matthias Meissner (13.) brachte die Lauchaer mit einem sehenswerten, direkt verwandelten Freistoß in Front. Auf der Gegenseite vergab der gefährliche Kaba Diakite gute Chancen; dabei reagierte Gästekeeper Robert Reis einmal glanzvoll. Per Kopf glich Tom Schwabe (30.) aus, ehe Meissner (50.) vom Strafstoßpunkt erneut eiskalt erfolgreich war. Zuvor hatte ein Burgwerbener Verteidiger Zille plump gefoult. Lucas Hoffmann, der nur das Außennetz traf, und zweimal Alexander Saal verpassten den dritten Lauchaer Treffer und damit die Vorentscheidung. So rettete Michal Sembratowicz (68.) mit einem Sonntagsschuss dem SVB noch einen Punkt.

Wacker Wengelsdorf - FC RSK Freyburg 1:2 (0:1). „Wir hatten einige Probleme, auf dem großen Platz zurechtzukommen“, sagte RSK-Coach Steffen Giese nach dem Arbeitssieg beim Tabellenvorletzten. Die Jahnstädter, die sich zuletzt an ihr (kleineres) Kunstrasenfeld gewöhnt hatten, weil der heimische Rasenplatz noch gesperrt ist, gingen durch Christian Lehwald (13.) in Führung, der vom frühen Gegenpressing seines Teams und einem Ballverlust der Wengelsdorfer profitierte. Kapitän Jonas Weise verpasste den zweiten Treffer: Nach dem Zuspiel von Sergio Schulz war der Winkel zu spitz gewesen. Bei der ersten Chance der Wacker-Elf verfehlte Routinier Uwe Becker (44.) den Freyburger Kasten nur knapp. Nachdem Stefan Lehwald auf der Gegenseite das gleiche Schicksal ereilt hatte, verwertete Jamie Rothenhöfer (60.) einen Pass von Ralph Marschhausen zum 1:1. Neun Minuten später war Christian Lehwald im zweiten Versuch nach einem abgewehrten Schuss von Chris Linge erneut erfolgreich, und die drei Punkte wanderten an die Unstrut.