Gruppe von Jugendlichen randaliert am Naumburger Stephanplatz

In Naumburg wird am Sonntagmorgen die Polizei gerufen, als Jugendliche am Stephanplatz randalieren.

Naumburg - Am Sonntagmorgen randalierten mehrere Personen in der Naumburger Innenstadt. Am Heinrich-von-Stephan-Platz warfen vier bis fünf unbekannte Jugendliche Mülltonnen um und zogen mehrere Absperreinrichtungen auf die Fahrbahn. Zudem wurde eine Toilettenkabine umgeworfen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag mit.

Im Bereich des unweit entfernten City-Busstopps in der Halleschen Straße wurde darüber hinaus wenig später festgestellt, dass ein Müllbehälter aus den Verankerungen gerissen und der Unrat aus weiteren Behältern im Bereich des Busbahnhofs verteilt wurde. Die Polizei konnten die Verursacher nicht mehr im sogenannten Nahbereich feststellen. Die Ermittlungen laufen. (cm)