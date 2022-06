Grüne Lunge der Stadt: Neue Bäume für Neuen Friedhof

Auf dem Areal an der Weißenfelser Straße in Naumburg wird derzeit eifrig nachgepflanzt. Nistkästen werden aufgehängt.

Naumburg - Der Frühling ist eingekehrt. Auch auf dem Neuen Friedhof in Naumburg setzt er deutliche Zeichen. Die Frühblüher breiten sich aus und sorgen nach dem Grau des Winters für farbige Tupfer, während das Grün der Laubbäume noch auf sich warten lässt. Vögel zwitschern derweil. Während in Häusern und Wohnungen der Frühjahrsputz ansteht, werkeln auf dem Friedhof in der Weißenfelser Straße die Mitarbeiter um Friedhofsverwalter Andreas Legall. Stefan Malich und Norbert Kästener pflanzen neue Birken. Nachdem Christiane Schütze gemeinsam mit ihrem Kollegen Christian Brehme einen Nistkästen angebracht hat, pflanzt sie nahe dem Eingang Tausendschön.