In Eckartsberga wird die Erneuerung der Grundschule plötzlich greifbar, denn Land und Bund sagen ihre Unterstützung zu. So sieht der Fahrplan für das Zwölf-Millionen-Projekt aus.

Eckartsberga/Bad Bibra. - Seit Sommer 2023 klafft am Mattstieg 13a in Eckartsberga eine große Lücke, ist doch ein Teil der zu sanierenden Grundschule abgerissen worden und musste die Kita infolgedessen aus Platznot in ein Ausweichquartier nach Marienthal umziehen. Allerdings kam das Projekt rund um den Standort von Schule, Hort und Kindertagesstätte nicht in die Gänge, da es schlichtweg am Geld mangelte. Seitdem gibt es immer wieder Kritik von Elternvertretern, aber auch von Lehrern und Erziehern.