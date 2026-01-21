Aktuell findet in Berlin die Grüne Woche 2026 statt. Auf der Messe bekam ein Fruchtsaft von der Glockengold AG aus Laucha an der Unstrut nun einen Preis verliehen.

Bei der diesjährigen Grünen Woche in Berlin bekam Glockengold für einen von einem Auszubildenden hergestellten Fruchtsaft einen Preis verliehen.

Berlin. – Die Glockengold Fruchtsaft AG aus Laucha an der Unstrut hat bei der Internationalen Grünen Woche 2026 in Berlin den Edeka-Regionalpreis gewonnen. Der Preis wurde bereits zum zehnten Mal für Sachsen-Anhalt vergeben.

Lesen Sie auch: Algen-Popcorn und Straußenbratwurst: Mit diesen Produkten präsentiert sich Sachsen-Anhalt

"Premium Apfel-Erdbeer + Zimt Saft" von Glockengold erhält Preis auf Grüner Woche

Die Jury zeichnete die Glockengold Fruchtsaft AG für ihren "Premium Apfel-Erdbeer + Zimt Saft" aus. Dabei konnte das Produkt nicht nur geschmacklich, sondern auch mit einer besonderen Entstehungsgeschichte überzeugen.

Lesen Sie auch: Zurück auf der "Grünen Woche": Was der Saalekreis in Berlin erreichen will

Entwickelt wurde der 100%-Saft von einem Auszubildenden des Unternehmens. Dieser verzichtete bewusst auf exotische Früchte und setzte stattdessen auf regional angebaute Äpfel und Erdbeeren.

Durch die Ergänzung mit Zink erhielt der Saft zudem einen funktionellen Mehrwert, der ihn im Sortiment klar hervorhebt. Laut der Jury zeige der Saft, wie "Nachwuchskräfte regionale Wertschöpfung mit neuen Ideen verbinden können".

Auch interessant: Das sind Halles Aushängeschilder bei der Grünen Woche

Auch ein Unternehmen aus Naumburg und ein Unternehmen aus Halle (Saale) konnten mit ihren Produkten den Preis gewinnen.

Preis soll helfen, Arbeitsplätze zu sichern

Mit dem Sieg erhalten die Unternehmen die Möglichkeit, das Produkt besser zu vermarkten und so neue Kunden zu gewinnen. Zudem seien die Produkte der Preisträger ab sofort in vielen Edeka-Märkten von Sachsen-Anhalt erhältlich, wie das Unternehmen bekanntgab.

"Regionalität spielt bei der Edeka eine zentrale Rolle, weil wir fest davon überzeugt sind, dass hochwertige Produkte aus der Region nicht nur unseren Kunden zugutekommen, sondern auch die lokale Wirtschaft stärken“, so Mathias Pinnow, Geschäftsführer bei der Edeka Minden-Hannover. Man wolle nachhaltig regionale Betriebe fördern und so Arbeitsplätze vor Ort sichern.