Einer der renommiertesten Arbeitgeber der Region wächst weiter: Viega will sowohl in Fläche und Technik als auch Personal investieren. Pläne für Windkraft- und Solaranlagen.

Großes in Großheringen - so rüstet sich Viega für die Zukunft

Grossheringen. - Der Rohrleitungssyteme-Hersteller Viega will im thüringischen Großheringen nicht nur in der Fläche, sondern auch personell wachsen. Zudem strebt der größte Standort des weltweit agierenden Familienunternehmens mit Hauptsitz im Sauerland erhebliche Investitionen in den Klimaschutz, insbesondere den Bau von Windkraft- und Solaranlagen an. Die Klimaneutralität der Firmengruppe soll bis 2035 gegeben sein. Das teilt das Unternehmen, in der Region einer der größten Arbeitgeber, gegenüber Tageblatt/MZ mit.