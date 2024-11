Der Naumburger Weihnachtsmarkt öffnet am Montag seine Pforten und „Advent in den Höfen“ steht ebenfalls an. Daran beteiligt sich auch Tageblatt/MZ. Was die Domstadt in den kommenden Wochen zu bieten hat.

Naumburg/hbo. - Auch in diesem Jahr wird sich Naumburger Tageblatt/MZ am ersten Adventswochenende, 30. November/1. Dezember, an „Weihnachtliches in den Höfen“ beteiligen. Auf dem mit viel Liebe geschmückten Hof in der Salzstraße 8 wird unsere Zeitung speziellen Orangenpunsch sowie alkoholfreien „Kraftfahrer-Punsch“ anbieten, dazu Kalender, Bücher und Geschenke.

Live-Musik in der Salzstraße mit Leuchtreklame

Am Stand der Städtepartnerschaft Aachen-Naumburg wird es in der Salzstraße 8 Original Aachener Printen geben, und auch die Töpferei Klein aus Bürgel, die Firma Weddu Kreativ sowie die Hofschlachterei Bieler sind angekündigt. Livemusik ab 15 Uhr mit der Band „Leuchtreklame“ sorgen für eine ganz besondere Stimmung.

Doch nicht nur draußen gibt’s in der Salzstraße 8 was zu sehen. In der „Mitteldeutschen“ verköstigt die Bäckerei Block, gibt es eine selbst gestaltete Ohrringkollektion, wird zudem der Maler und Steinmetz Toni Goldstein live zeigen, wie ein Ölbild entsteht.

26 Stationen bei „Advent in den Höfen“

Insgesamt sind es in der Naumburger Innenstadt 26 Höfe, die mit leckeren Gerichten und Getränken, mit kreativen Dekorationen und Geschenkideen, mit zum Teil Live-Musik, Lagerfeuer und Gemütlichkeit die vielen Gäste aus nah und fern einladen.

Eröffnung des Weihnachtsmarkts mit Mandeln und Glühwein

Schon ein paar Tage zuvor, am kommenden Montag, wird um 17 Uhr der Naumburger Weihnachtsmarkt Groß und Klein erwarten. Der Duft von frisch gebrannten Mandeln und Glühwein wird bis zum 22. Dezember durch die Innenstadt ziehen. Neben Speis und Trank wird es in den Buden wieder weihnachtliche Handwerkskunst geben. „Für Abwechslung sorgt die Wechselhütte, in der sich zahlreiche Händler, Gastronomen, Vereine und Schulen präsentieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Auf die Kinder warten neben der am vergangenen Freitag eröffneten Eisbahn zwei Karussells sowie eine kleine Kindereisenbahn. In der Bastelhütte können Mädchen und Jungen an den Dienstagen, Donnerstagen und Samstagen zwischen 16 und 18 Uhr kreativ werden. Während der Weihnachtsmannsprechstunde (17 Uhr, außer dienstags und donnerstags) können Wunschzettel persönlich überreicht werden.

Stollenanstich, „After Work“ und Programm der Kinder

Als besonderer Höhepunkt wird von der Stadt der große Stollenanstich am Samstag, 30. November, 14 Uhr, angekündigt. Der Erlös kommt erneut einem wohltätigen Zweck zugute, heißt es. An den Mittwochabenden, von 17 bis 20 Uhr, findet das traditionelle „Mitt(woch)Glüh’n – After Work“ statt, und auch freitags und samstags wird es ab 18 Uhr Livemusik geben. Auch die Naumburger Kitas und Grundschulen engagieren sich, indem sie einstudierte Weihnachtsprogramme präsentieren. „Die Kitas verschönern zudem auch in diesem Jahr die kleinen Tannen rund um den Markt mit selbstgebasteltem Schmuck“, heißt es aus dem Rathaus.

Weihnachtskrippe an der Wenzelskirche

Kurz nach der Weihnachtsmarkteröffnung am kommenden Montag wird um 17.30 Uhr auch die einzigartige Naumburger Weihnachtskrippe mit ihren überlebensgroßen Figuren vor dem Ratsherrenportal der Stadtkirche St. Wenzel eröffnet. Auf Initiative des Bildhauers Stefan Hutter konnte die Krippe 2012 mit der Heiligen Familie begonnen werden. In den folgenden Jahren wurden die Heiligen Drei Könige, der Hirte sowie verschiedene andere Figuren und Tiere geschaffen.

Am 23. Dezember findet um 17 Uhr das traditionelle gemeinsame weihnachtliche Stadtsingen vor der Krippe statt.

Glühweinwanderung an der Saale und „Advent in den Weinbergen“ in Roßbach

Neben den „Höfen“ erwarten die bekannten weiteren Veranstaltungen an den Adventswochenenden wieder viele Besucher: so auch die „Saale-Glühweinwandern“ am 7./8. Dezember ab 11 Uhr mit fünf Stationen vom Halleschen Anger bis nach Schönburg, oder auch „Gewölbe, Türme und Kapellen“ am 14./15. Dezember, 13 bis 18 Uhr, mit zehn Stationen sowie der beliebte „Advent in den Weinbergen“ am 21./22. Dezember ab 11 Uhr mit 20 Anbietern in und rund um Roßbach.

Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

Am ersten und dritten Adventssonntag öffnen die Innenstadtgeschäfte ihre Türen zu verkaufsoffenen Sonntagen. Die Stadtverwaltung empfiehlt Besuchern, die Parkplätze auf der Vogelwiese sowie am Bahnhof zu nutzen.