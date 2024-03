Illegaler Müll findet sich wieder zuhauf an Stadt- und Straßenrändern. Die Zahl der Hinweise über das Umweltradar des Kreises bleibt hoch. Weshalb es aufwendig ist, die Verursacher ausfindig zu machen.

Großer Ärger in Säcken: Suche nach den Müllsündern bleibt schwierig

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Der Blick schweift weit über das Land. Die Sonne scheint, Vögel zwitschern. Man könnte loslaufen, den Mühlenwanderweg entlang. Idylle pur, möchte man meinen. Doch an Bäumen liegen Müllberge. Bauschutt, ein Kühlschrank, ein Motorradhelm. Nur wenige Meter weiter ein Satz Autoreifen. Es ist nicht die einzige Stelle vor den Toren des Naumburger Ortsteils Boblas, an der sich illegaler Unrat breitmacht. Wenig befahrene Wege, aber gut erreichbare Stellen locken Müllsünder an.