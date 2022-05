Großbrand in Naumburg: Zwei Schwerverletzte mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Mehrere Feuerwehren sind am Montagabend zu einem Großbrand in die Weißenfelser Straße in Naumburg gerufen worden.

Naumburg - In einem Mehrfamilienhaus in der Weißenfelser Straße in Naumburg kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 20 Uhr alarmiert. Das Feuer war im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Eine Drehleiter kam zum Einsatz.

Vier Personen wurden bei dem Brand verletzt, zwei davon erlitten schwere Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle gebracht, teilte Polizeisprecherin Ulrike Diener am Montagabend auf Nachfrage mit. Anwohner halfen bei der Bergung. Für die Löscharbeiten ist der Bereich Weißenfelser Straße/Rosa-Luxemburg-Straße voll gesperrt worden.

Das Haus, in dem sich schätzungsweise 30 Personen befunden haben, wurde evakuiert. Die Ermittlungen zur Ursache und zur Schadenshöhe haben begonnen. Weitere Informationen kündigte die Polizei für Dienstag an. (cm)