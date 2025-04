Gastronomie zwischen Eckartsberga und Bad Bibra Grenzgänger eröffnet Lokal: Warum nach Kölleda nun auch Steinbach ein griechisches Restaurant „Kreta“ hat

Petros Kurbneshi hat den früheren Landgasthof in Steinbach zum griechischen Restaurant umgebaut und ist im April gestartet. Auch in Kölleda in Thüringen führt er schon ein „Kreta“. Was die Gäste erwartet.