Fußball im Burgenlandkreis Greift Nebra mit dem siebenten Sieg in Folge ganz oben an?

ZWK-Kapitän Lukas Poweleit ist in dieser Woche unser Tipp-Experte. Landesligist Naumburg bestreitet erstes von drei Heimspielen in nur neun Tagen. Landesklasse-Regionalderby steigt am Samstag in Laucha.