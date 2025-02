Olaf-Hartwig Tewes erhält die höchste Ehrung, die das Technische Hilfswerk bundesweit vergibt. Der gebürtige Hamburger baute den Ortsverband Weißenfels auf und steht seit 2023 den Naumburgern vor. Was der Landesbeauftragte in seiner Laudatio betonte.

Naumburg - Von seinem Glück in Gold ahnte er noch nichts, als er am Samstagnachmittag den Kreistagssaal in Naumburg betritt. Er dachte, er sei als Fachberater zu einem Termin einbestellt. Leger war denn auch seine Kleidung, während die meisten Gäste im adretten Dienstanzug erschienen waren. „Ihr habt mich so etwas von verschaukelt“, sagte Olaf-Hartwig Tewes schmunzelnd.