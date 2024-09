Naumburg. - Wie von der Stadtverwaltung vorgeschlagen hat sich der Naumburger Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend die Bezüge erhöht. So steigt der monatliche Pauschalbetrag für jeden Stadtrat von 200 auf 245 Euro – also um 22,5 Prozent. Daran angepasst werden auch die Bezüge der Ausschussvorsitzenden, Ortschaftsräte und Ortsbürgermeister sowie das Sitzungsgeld für die sachkundigen Einwohner. Die Stadtverwaltung rechnet mit Mehrkosten in Höhe von „40.000 bis 50.000 Euro“, je nachdem wie lange die Satzung Bestand hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.