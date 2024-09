Naumburg/Plotha. - „Das kann man sich tatsächlich mal einrahmen“, meinte Fabian Kunze lachend, als am Sonntagabend auch die letzte Partie des Saisonauftakts in der 3. Liga, Staffel Nord-Ost, beendet war. Der Trainer des HC Burgenland spielte auf die erste Tabelle der noch jungen Serie an – in dieser ist sein Team, das den Stralsunder HV mit 32:26 deutlich bezwang, nämlich als Spitzenreiter gelistet.

