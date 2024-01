Vermutlich wegen Glätte kam am Sonnabend in Bad Bibra ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Kleinkind wurde leicht verletzt.

Bad Bibra/cm - In der Saubacher Straße in Bad Bibra ereignete sich am Samstag gegen 9.30 Uhr ein Unfall. Ein Pkw kam vermutlich aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kippte daraufhin auf die Seite, teilte ein Polizeisprecher am Sonnabend mit. Ein im Fahrzeug befindliches Kleinkind wurde leicht verletzt.