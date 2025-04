Claire Ebendinger, Künstlerin aus Leipzig und Absolventin der Kunsthochschule Burg Giebichenstein, gestaltet Installation für Gotteshaus in Eulau. Weshalb ihr Entwurf die Jury des Wettbewerbs überzeugen konnte.

Die Glaskünstlerin Claire Ebendinger stellt ihren Entwurf für ihr kommendes Kunstwerk in der Kirche in Eulau vor.

Eulau - Noch ist die Idee nur eine Idee, der Raum an der Südseite in der Kirche Eulau noch immer wie gehabt. Doch ab Herbst soll diese unansehnliche Stelle des Gotteshauses, gezeichnet vom Zahn der Zeit, einen besonderen Blickfang beherbergen. In der Kirche stellte dieser Tage die Leipziger Glaskünstlerin Claire Ebendinger ihren Entwurf für ein Kunstwerk vor.