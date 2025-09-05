In einem Naumburger Geschäft werden drei Männer aus Georgien beim gemeinsamen Diebstahl beobachtet. Polizei greift Trio auf und stellt Waren im Wert von über 300 Euro sicher.

Georgisches Diebestrio geschnappt - Beute im Wert von mehr als 300 Euro sichergestellt

Die Polizei konnte in Naumburg ein Diebestrio aufgreifen und dessen Beute sicherstellen.

Naumburg/tra - Am Donnerstagnachmittag hat ein Mitarbeiter eines Naumburger Geschäfts in der Weißenfelser Straße drei Männer dabei beobachten können, wie sie eine Vielzahl an Waren in ihre Taschen legten und das Geschäft ohne zu bezahlen verließen. Dabei handelten die Täter offenbar gemeinschaftlich und arbeitsteilig.

Die alarmierte Polizei konnte durch schnelle Fahndungsmaßnahmen alle drei Tatverdächtigen aufgreifen und das Diebesgut, überwiegend Elektronikartikel und Tabakwaren im Wert von mehr als 300 Euro, sicherstellen, so ein Polizeisprecher am Freitag.

Die drei einschlägig polizeibekannten Georgier wurden vorläufig festgenommen. Ermittelt wird wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls.